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Как проверить не произносимую согласную Т в слове окрестность
Как проверить не произносимую согласную Т в слове окрестность
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Окрест, Крест подходит частично но если учитель строгий то лучше окрест
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