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Как проверить окончание у слова листьев. В этом предложении: Этот шелест падающих листьев.
Как проверить окончание у слова листьев. В этом предложении: Этот шелест падающих листьев.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Листьев и поверочное слово листва
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