Как проверить окончание у слова листьев. В этом предложении: Этот шелест падающих листьев.

Как проверить окончание у слова листьев. В этом предложении: Этот шелест падающих листьев.

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Листьев и поверочное слово листва
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