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Как проверить слово духовые
Как проверить слово духовые
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Никак. Духовые - суффикс ов.
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