Как проверить слово Наступа(и,е)т.

Как проверить слово Наступа(и,е)т.

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Задай вопрос ( что делаЕт?) , т.е. на что оканчивается вопрос, та буква и пишется.
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