Как проверить вторую букву о в слове состоять

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Как проверить вторую букву о в слове состоять
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Автор: Гость
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Гость:
Можно проверить словами стой,стОит. =========================================================== Хорошей учёбы!
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