Как проверить вторую букву о в слове состоять
Разное
Как проверить вторую букву о в слове состоять
Ответ(ы):
Гость:
Можно проверить словами стой,стОит. =========================================================== Хорошей учёбы!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
Отредактируйте Без ущербу Скласти виняток Не дивлячись на негоду Державна казна Протиречити вимогам Повинен бути Дякуючи допомозіПовинен бути напра...
Разное
Допиши предложения. Слово должно иметь приставку на -с или -з. Образец: Мир строит, а война - разрушает. Умел ошибиться, сумей и ..... Маленькое де...
Разное
На овощной базе были 927 кг картофеля. В течение 16 дней с неё забирали по одному мешку картофелю, после чего осталось 15 дней. Какова масса мешка ...