Как прстроить главные трезвучия в си бемоль мажор?
Разное
Как прстроить главные трезвучия в си бемоль мажор?
Ответ(ы):
Гость:
Тоническое- на 1 ступени(ми бемоль-соль-си бемоль) Субдоминатовое- на 4 ступени Доминантовое- на 5 ступени.
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