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Как раньше в старину называлось печенье,которое на севере Руси готовили именно к Рождеству
Как раньше в старину называлось печенье,которое на севере Руси готовили именно к Рождеству
Ответ(ы):
Ответил Гость:
козульки-печенье готовили к рождеству
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