Как раньше в старину называлось печенье,которое на севере Руси готовили именно к Рождеству

Как раньше в старину называлось печенье,которое на севере Руси готовили именно к Рождеству

Ответ(ы):

Ответил Гость:
козульки-печенье готовили к рождеству
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