как расположена материк северная америка относительно других материков??????
Українська література
как расположена материк северная америка относительно других материков??????
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Материк Северная Америка находится в Заподном полушарии.Западные берега Северной Америки обмывает Тихий океан, а Восточные-Атлантический. Материк отделён от Южной Америки Панамским каналом(вырыт людьми). Государства находящиеся на материке Северная Америка: Канада, США, Мексика, Гватемала, Белиз, Гондурас, Сальвадор, Никарагуа, Коста-Рика, Панама и др.
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