Как расположены дуб, сосна, береза, если с любого места расстояние до сосны меньше хотя бы одного из расстояний до дуба или берёзы?

Математика

Как расположены дуб, сосна, береза, если с любого места расстояние до сосны меньше хотя бы одного из расстояний до дуба или берёзы?

Автор: Гость