Как расположены дуб, сосна, береза, если с любого места расстояние до сосны меньше хотя бы одного из расстояний до дуба или берёзы?

Математика
Как расположены дуб, сосна, береза, если с любого места расстояние до сосны меньше хотя бы одного из расстояний до дуба или берёзы?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
дуб,сосна,берёза очень легко
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