Как расположены молекулы газа? а)расположены в определённом порядке б)не расходятся на большие расстояния в)двигаясь беспорядочно во всех направлениях, почти не притягиваются друг к другу
Физика
Как расположены молекулы газа? а)расположены в определённом порядке б)не расходятся на большие расстояния в)двигаясь беспорядочно во всех направлениях, почти не притягиваются друг к другу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вариант в) молекулы газа двигаются независимо друг от друга, во всех направлениях на любые расстояния.
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