Как расположены молекулы газа? а)расположены в определённом порядке б)не расходятся на большие расстояния в)двигаясь беспорядочно во всех направлениях, почти не притягиваются друг к другу

Физика

Как расположены молекулы газа? а)расположены в определённом порядке б)не расходятся на большие расстояния в)двигаясь беспорядочно во всех направлениях, почти не притягиваются друг к другу

Автор: Гость