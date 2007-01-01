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Как разбить слово на слоги ДЛЯ ПЕРЕНОСА ШУСТРО
Как разбить слово на слоги ДЛЯ ПЕРЕНОСА ШУСТРО
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Надо сказать так шус-тро.
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