Как разделить на слоги- обед, яблоня, Россия ,рабочие. Какие слова можно разделить для переноса - небо яблоня, Россия,рабочие.
Русский язык
Как разделить на слоги- обед, яблоня, Россия ,рабочие. Какие слова можно разделить для переноса - небо яблоня, Россия,рабочие.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
О-бед, яб-ло-ня, Ро-сси-я, ра-бо-чи-е Для переноса-не-бо, яб-лоня, ябло-ня, Рос-сия, ра-бочие, рабо-чие
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