Как разделить на слоги- обед, яблоня, Россия ,рабочие. Какие слова можно разделить для переноса - небо яблоня, Россия,рабочие.

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Как разделить на слоги- обед, яблоня, Россия ,рабочие. Какие слова можно разделить для переноса - небо яблоня, Россия,рабочие.

Автор: Гость