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Как разделить слово ручка на слоги ?
Русский язык
Как разделить слово ручка на слоги ?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Слово ручка можно разделить на 2 слога: руч-ка.
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