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Как разделить 1888 чтобы в каждой его части было по тысячи
Как разделить 1888 чтобы в каждой его части было по тысячи
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1888+22=2000 2000:1000=2
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