Как разобрать по составу слова трактористы,привозим,вносишь,сварщик,синеватая (д??ль),парашютистка,и письменно,(в) сарафанчике,уходит,шерстяным, (шарфом),тихая,безлунная (ночь).
Русский язык
Как разобрать по составу слова трактористы,привозим,вносишь,сварщик,синеватая (д??ль),парашютистка,и письменно,(в) сарафанчике,уходит,шерстяным, (шарфом),тихая,безлунная (ночь).
Ответ(ы):
Гость:
(Трактор-корень Ист- суффикс )основа ы - окочание сейчас допишу
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Русский язык
Где границы. Хорошо было за городом стояло лето на полях уже золотилась рожь кто э??о расхаживает длинноногий по зеленому лугу это аист .