Как разобрать по составу слова трактористы,привозим,вносишь,сварщик,синеватая (д??ль),парашютистка,и письменно,(в) сарафанчике,уходит,шерстяным, (шарфом),тихая,безлунная (ночь).

Русский язык
Как разобрать по составу слова трактористы,привозим,вносишь,сварщик,синеватая (д??ль),парашютистка,и письменно,(в) сарафанчике,уходит,шерстяным, (шарфом),тихая,безлунная (ночь).
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Гость:
(Трактор-корень Ист- суффикс )основа ы - окочание сейчас допишу
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