Как разобрать предложение по честям речи По стволам толстых деревьев постукивает мороз хлопями осыпаестя лёгкий иней
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Как разобрать предложение по честям речи По стволам толстых деревьев постукивает мороз хлопями осыпаестя лёгкий иней
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По - предлог стволам - существительное толстых - прилагательное деревьев - существительное постукивает - глагол мороз - существительное хлопьями - существительное осыпается - глагол лёгкий - прилагательное иней - существительное. P.S. При выполнении работы просто перепиши предложение, затем карандашом над каждым словом напиши сокращённо часть речи.
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