Как разобрать предложение по честям речи По стволам толстых деревьев постукивает мороз хлопями осыпаестя лёгкий иней

Гость: Гость:

По - предлог стволам - существительное толстых - прилагательное деревьев - существительное постукивает - глагол мороз - существительное хлопьями - существительное осыпается - глагол лёгкий - прилагательное иней - существительное. P.S. При выполнении работы просто перепиши предложение, затем карандашом над каждым словом напиши сокращённо часть речи.