Как разобрать слово Перышко по составу спасибо зарание кстати ты же ответишь на м??й вопрос? Плиз. Я уже поставила тебе спасибо!!!
Русский язык
Как разобрать слово Перышко по составу спасибо зарание кстати ты же ответишь на м??й вопрос? Плиз. Я уже поставила тебе спасибо!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
П-[п]-согл., глух., мягкий ё-[ё]-гл.,ударный р[р]-согл.,звон.,твёрдый ы[ы]-гл.,безуд. ш-[ш]-согл., глух.,твёрдый к-[к]-согл.,глух.,твёрдый о-[о]-гл., безуд.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Помогите пожалуйста...1) Выпишите выражения, в которых сложение и вычитание можно выполнить в каждом разряде без перехода через разряд.475-147 649+...
Русский язык
Определить тему и основную мыль текста: Я вспомнил такой же розовеющий вечер на Ильинском омуте, и знакомая тоска внезапно стиснула сердце, – тос...