Как разобрать слово Перышко по составу спасибо зарание кстати ты же ответишь на м??й вопрос? Плиз. Я уже поставила тебе спасибо!!!

Русский язык
Как разобрать слово Перышко по составу спасибо зарание кстати ты же ответишь на м??й вопрос? Плиз. Я уже поставила тебе спасибо!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
П-[п]-согл., глух., мягкий ё-[ё]-гл.,ударный р[р]-согл.,звон.,твёрдый ы[ы]-гл.,безуд. ш-[ш]-согл., глух.,твёрдый к-[к]-согл.,глух.,твёрдый о-[о]-гл., безуд.
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