Как разобрать слово Перышко по составу спасибо зарание кстати ты же ответишь на м??й вопрос? Плиз. Я уже поставила тебе спасибо!!!

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Как разобрать слово Перышко по составу спасибо зарание кстати ты же ответишь на м??й вопрос? Плиз. Я уже поставила тебе спасибо!!!

Автор: Гость