как разобрать слово ручка и друзья буквенно-звуковым анализом
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как разобрать слово ручка и друзья буквенно-звуковым анализом
Ответ(ы) на вопрос:
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) Орфографическая запись слова: ручка 2) Ударение в слове: р`учка 3) Деление слова на слоги (перенос слова): руч-ка 4) Фонетическая транскрипция слова ручка : [р`уч'ка] 5) Характеристика всех звуков: р [р] - согласный, твердый, звонкий, непарный, сонорный у [`у] - гласный, ударный ч [ч'] - согласный, мягкий, глухой, непарный к [к] - согласный, твердый, глухой, парный а [а] - гласный, безударный _____________________ 5 букв, 5 звук Друзья´ - слово из 2 слогов, 2-й слог ударныйд—[д]—согл., зв. , тв. р—[р]— согл., зв. непарн. (сонорный), тв. у—[у]— гл., безуд. з—[з’]— согл., зв., мягк. ь—[–] я—[й’]— согл., зв. непарн. (сонорный), мягк. непарн. [а]— гл., ударн. --------------------- 6 б., 6 з.
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