Как разобрать по саставу слово основатель??

Как разобрать по саставу слово основатель??

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Основатель основ - корень, -а- суффикс, -тель - суффикс, нулевое окончание. Основа = слову основатель
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