Как разобрать предложение. Безмоторный летательный аппарат.

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Как разобрать предложение. Безмоторный летательный аппарат.
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Гость:
а как составить схему
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