Как разобрать разумную по составу срочно
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Как разобрать разумную по составу срочно
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Раз - приставка, ум - корень, н- суф., ую - окончание, разумн.- основа.
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