Как разобрать слово "Дождь4"? (Просто забыла)
Разное
Как разобрать слово "Дождь4"? (Просто забыла)
Ответ(ы):
Гость:
Если по морфемам то дождь корень оканчание нулевое. если фонетическое то дождь 1 слог транскрипция дошть ударение на о д согл зв прн тв парн о гл ударн ж согл зв парн твпарн д согл мягк парн зв парн ь не звука прочерк 5 букв 4 звука
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