Как разобрать слово по саставу заморозки

Как разобрать слово по саставу заморозки

Ответ(ы):

Ответил Гость:
ЗА - приставка МОРОЗ - корень К - суффикс И - окончание ЗАМОРОЗК - основа слова Желаю удачи!!
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