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Как разобрать слово по саставу заморозки
Как разобрать слово по саставу заморозки
Ответ(ы):
Ответил Гость:
ЗА - приставка МОРОЗ - корень К - суффикс И - окончание ЗАМОРОЗК - основа слова Желаю удачи!!
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