КАК РАЗОБРАТЬ СЛОВО ПО СОСТАВУ -ПОМЕСТИТЬСЯ

КАК РАЗОБРАТЬ СЛОВО ПО СОСТАВУ -ПОМЕСТИТЬСЯ

Ответ(ы):

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По - приставка Мест -корень И - суффикс Ть - окончание Ся - постффикс
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