Как религиозные убеждения испанских королей отразились на их внутренней и внешней политике в 16 веке

История
Как религиозные убеждения испанских королей отразились на их внутренней и внешней политике в 16 веке
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
возникла инквизиция 300000 евреев выселили в Турцию . крестили индейцев в Америке
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