Как решается? сколько электронов проходит через спираль лампы накаливания 4 мин ??ри силе тока в лампе 16кА?
Физика
Как решается? сколько электронов проходит через спираль лампы накаливания 4 мин ??ри силе тока в лампе 16кА?
Ответ(ы):
Гость:
I=q/t q=It q=16000×4×60=3840000Кл В одном Кулоне 6,25×10^18 электронов, значит пройдет 6.25×10^18×384000= 24×10^24 электронов. Наверное так.
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