Как решается? сколько электронов проходит через спираль лампы накаливания 4 мин ??ри силе тока в лампе 16кА?

Физика

Как решается? сколько электронов проходит через спираль лампы накаливания 4 мин ??ри силе тока в лампе 16кА?

Автор: Гость