Как решать: найдите значение выражения : числитель 25³умножить на 14², знаменатель 49 умножить на 10 ( в 6 степени)
Алгебра
Как решать: найдите значение выражения : числитель 25³умножить на 14², знаменатель 49 умножить на 10 ( в 6 степени)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Степень показывает сколько раз нужно умножить данное число само на себя! Выходит, что 25 в кубе (3 степени) = 25*25*25, а 14 = 14*14. 10 = 10*10*10*10*10*10, 25(в кубе) = 15625, 14(в квадрате) = 196, 10(в 6 степени) = 1000000. И того: 15625*196=3062500, а 49*1000000=49000000 Вот так! Удачи!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Химия
1. Что можно сказать об алюминии как об элементе? а) алюминий взаимодействует с со??яной кислотой б) алюминий окисляется при нагревании в )ал...