Как решать такие задачи? В магазине цена на бананы повысилась на 10%. Сколько теперь нужно заплатить за 4 кг бананов, если старая цена за 1 кг 60 рублей?

Математика

Как решать такие задачи? В магазине цена на бананы повысилась на 10%. Сколько теперь нужно заплатить за 4 кг бананов, если старая цена за 1 кг 60 рублей?

Автор: Гость