Как решать такие задачи? В магазине цена на бананы повысилась на 10%. Сколько теперь нужно заплатить за 4 кг бананов, если старая цена за 1 кг 60 рублей?
Математика
Как решать такие задачи? В магазине цена на бананы повысилась на 10%. Сколько теперь нужно заплатить за 4 кг бананов, если старая цена за 1 кг 60 рублей?
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