Как решать задачу одна бригада рабочих может заасфальтировать 15 км шоссейной дороги за 30 дней, а другая за 60 дней. За сколько дней могут заасфальти ровать эту дорогу обе бригады, работая вместе?
Как решать задачу одна бригада рабочих может заасфальтировать 15 км шоссейной дороги за 30 дней, а другая за 60 дней. За сколько дней могут заасфальти ровать эту дорогу обе бригады, работая вместе?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1) 15:30=0,5 км в день первая бригада 2) 15:60=0,25 км в день вторая бригада 3) 0,5+0,25=0,75 км в день проложат обе бригады 4) 15:0,75=20 дней Ответ: за 20 дней