Как решеть задачу в первый день туристы прошли две пятых намеченого маршрута а во 2 день ост. 15 км. Какова длина маршрута.

Математика

Как решеть задачу в первый день туристы прошли две пятых намеченого маршрута а во 2 день ост. 15 км. Какова длина маршрута.

Автор: Гость