Как решить 2 способами , саму задачку В одном отряде летнего лагеря Жастар 28 детей ?? в другом 20 детей.Для экскурсии к Байтереку детей разделили поровну на 4 эскурсионные группы. Сколько детей в каждой эскурсионной группе? 1 ...

Математика
Как решить 2 способами , саму задачку В одном отряде летнего лагеря Жастар 28 детей ?? в другом 20 детей.Для экскурсии к Байтереку детей разделили поровну на 4 эскурсионные группы. Сколько детей в каждой эскурсионной группе? 1 выриант я написала 28+20= 48 и 48:4 =12 а второй саму задачу не знаю как !
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Х=(28+20):4 х=48:4 х=12 Ответ:12.
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