Как решить 2 способами , саму задачку В одном отряде летнего лагеря Жастар 28 детей ?? в другом 20 детей.Для экскурсии к Байтереку детей разделили поровну на 4 эскурсионные группы. Сколько детей в каждой эскурсионной группе? 1 ...

Математика

Как решить 2 способами , саму задачку В одном отряде летнего лагеря Жастар 28 детей ?? в другом 20 детей.Для экскурсии к Байтереку детей разделили поровну на 4 эскурсионные группы. Сколько детей в каждой эскурсионной группе? 1 выриант я написала 28+20= 48 и 48:4 =12 а второй саму задачу не знаю как !

Автор: Гость