Как решить . Блогодоря ветру площадь самостоятельного посева клевера за один сезон увеличивается в 3 раза. к началу четвертого сезона площадь самостоятельного посева столой 81000кв.см.какой была площадь посева клевера в начале ...
Математика
Как решить . Блогодоря ветру площадь самостоятельного посева клевера за один сезон увеличивается в 3 раза. к началу четвертого сезона площадь самостоятельного посева столой 81000кв.см.какой была площадь посева клевера в начале первого сезона?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Четыре раза поделить 81000 на 3 Т.е. получается 1000 кв.см
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