Как решить . Блогодоря ветру площадь самостоятельного посева клевера за один сезон увеличивается в 3 раза. к началу четвертого сезона площадь самостоятельного посева столой 81000кв.см.какой была площадь посева клевера в начале ...

Математика

Как решить . Блогодоря ветру площадь самостоятельного посева клевера за один сезон увеличивается в 3 раза. к началу четвертого сезона площадь самостоятельного посева столой 81000кв.см.какой была площадь посева клевера в начале первого сезона?

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