Как решить?! для каждого детского велосипеда нужно 1 большое колесо и 2 маленьких.??зготовили 12 маленьких колёс и 7 больших.Сколько велосипедов можно собрать из этих колёс?

Математика
Как решить?! для каждого детского велосипеда нужно 1 большое колесо и 2 маленьких.??зготовили 12 маленьких колёс и 7 больших.Сколько велосипедов можно собрать из этих колёс?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
12 / 2 = 6 пар колёс маленьких на 6 велосипедов 7 - 6 = 1 большое колесо будет лишнее Ответ 6 велосипедов можно собрать
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