Как решить?! для каждого детского велосипеда нужно 1 большое колесо и 2 маленьких.??зготовили 12 маленьких колёс и 7 больших.Сколько велосипедов можно собрать из этих колёс?

Математика

Как решить?! для каждого детского велосипеда нужно 1 большое колесо и 2 маленьких.??зготовили 12 маленьких колёс и 7 больших.Сколько велосипедов можно собрать из этих колёс?

Автор: Гость