Как решить этот номер ?что там нужно делать

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Напиши сочинение например Как всегда в субботний вечер бабушка берется печь пироги. Все начинается с подготовки. Бабушка берет немного потрепанный фартук, достает пышное тесто. Она сразу же приготавливает все инструменты: нож, скалку и прочие приспособления. Бабушка стараетя не упустить ни одну деталь и внимательно разглядывает предметы, лежащие на столе. Можно приступать к работе Бабушка работает не торопясь, идеально выполняет каждое движение. Она отрывает половину целого куска теста и ловко скручивает его в колбаску, а потом разрезает на небольшие кусочки, один из которы бабушка начинает раскатывать. Тесто поддается её рукам, принимаяя нужную форму. "Начинка сегодня будет сладкой", - еще передготовкой сооющила бабушка. И вправду, на столе стояла баночка с вареньем,которое позже оказалось в тесте. Ну вот, самый сложный этап закончен. Бабушка отправила пироги румяниться в духовку. Манящий запах звал на кухню. Я чувствовала, что пироги готовы. Теперь можно ставить чайник и звать всех к столу. Я еще раз убедилась в том, что у бабуки волшебные руки.