Как решить эту задачу помогите пожалуйста. С двух лугов собрали 38,4 т сена, причём с первого в 3 раза меньше сена, чем со второго. Сколько тонн сена собрали с каждого из этих лугов?

Математика

Как решить эту задачу помогите пожалуйста. С двух лугов собрали 38,4 т сена, причём с первого в 3 раза меньше сена, чем со второго. Сколько тонн сена собрали с каждого из этих лугов?

Автор: Гость