Как решить эту задачу помогите пожалуйста. С двух лугов собрали 38,4 т сена, причём с первого в 3 раза меньше сена, чем со второго. Сколько тонн сена собрали с каждого из этих лугов?
Математика
Как решить эту задачу помогите пожалуйста. С двух лугов собрали 38,4 т сена, причём с первого в 3 раза меньше сена, чем со второго. Сколько тонн сена собрали с каждого из этих лугов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
38,4:4=9,6 т-это 1\4 часть или с первого луга 9,6*3=28,8 т со второго луга проверка 9,6+28,8=38,4 т
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