Как решить эту задачу помогите пожалуйста. С двух лугов собрали 38,4 т сена, причём с первого в 3 раза меньше сена, чем со второго. Сколько тонн сена собрали с каждого из этих лугов?

Математика
Как решить эту задачу помогите пожалуйста. С двух лугов собрали 38,4 т сена, причём с первого в 3 раза меньше сена, чем со второго. Сколько тонн сена собрали с каждого из этих лугов?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
38,4:4=9,6 т-это 1\4 часть или с первого луга 9,6*3=28,8 т со второго луга проверка 9,6+28,8=38,4 т
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Расстояние между двумя посёлка мм равно 39км. из одного посёлка вышел первый пешех??д со скоростью 4км/ч, а из другого посёлка через часа навстречу...
Ответить
Литература
Характер героя отца волка из сказки братья маугли
Ответить
Математика
Два прямоугольных участка имеют одинаковую площадь.длина первого участка-16м.а ши??ина-6м.чему равна длина второго участка, если его ширина на 2 м ...
Ответить
Английский язык
Пожалуйста помогите ответить на вопросы What kind of classroom is this? Is it large or small? What colour are the walls in this classroom? ...
Ответить
Окружающий мир
Помогите! составить не большой рассказ от имени крестьянина
Ответить