Как решить ?Напишите наименьшее число,кратное 3,подставив вместо звездочки (*)нужн??е цифры 5*9*Как Вы нашли цифру подскажите пожалуйста срооооочно!!!!!

Математика

Как решить ?Напишите наименьшее число,кратное 3,подставив вместо звездочки (*)нужн??е цифры 5*9*Как Вы нашли цифру подскажите пожалуйста срооооочно!!!!!

Автор: Гость