Как решить ?Напишите наименьшее число,кратное 3,подставив вместо звездочки (*)нужн??е цифры 5*9*Как Вы нашли цифру подскажите пожалуйста срооооочно!!!!!
Математика
Как решить ?Напишите наименьшее число,кратное 3,подставив вместо звездочки (*)нужн??е цифры 5*9*Как Вы нашли цифру подскажите пожалуйста срооооочно!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кратное 3 будет 5193 потому,что сумма цифр делится на 3
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