Как решить, подскажите пожалуйста.Число 8 возвели в степень 4, полученый результат возвели в степень 2. В какую степень за два раза возвели число 8?

Математика

Как решить, подскажите пожалуйста.Число 8 возвели в степень 4, полученый результат возвели в степень 2. В какую степень за два раза возвели число 8?

Автор: Гость