Как решить, подскажите пожалуйста.Число 8 возвели в степень 4, полученый результат возвели в степень 2. В какую степень за два раза возвели число 8?

Математика
Как решить, подскажите пожалуйста.Число 8 возвели в степень 4, полученый результат возвели в степень 2. В какую степень за два раза возвели число 8?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8×8×8×8=4104×4104=1 .походу это так
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