Как решить пример? Мы проходили законы арифметических действий но я не совсем пон??ла как решить этот пример: 34*84-24*84.

Математика
Как решить пример? Мы проходили законы арифметических действий но я не совсем пон??ла как решить этот пример: 34*84-24*84.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
34*84 это будет-2856 тепер умножаеш 24*84 это будет-2016 теперь 2856-2016 это будет-840
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