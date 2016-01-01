Как решить пример? Мы проходили законы арифметических действий но я не совсем пон??ла как решить этот пример: 34*84-24*84.

Математика

Как решить пример? Мы проходили законы арифметических действий но я не совсем пон??ла как решить этот пример: 34*84-24*84.

Автор: Гость