Как решить пример с натуральным логарифмом ,объясните пожалуйста вот пример ln(x-2)=2
Математика
Как решить пример с натуральным логарифмом ,объясните пожалуйста вот пример ln(x-2)=2
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