Как решить такое неравенство с параметром |2x-a|lt;=x+2 ( можно со всеми случиями распи??ать, для того чтобы понятнее стало) Спасибо ОГРОМНОЕ.
Математика
Как решить такое неравенство с параметром |2x-a|lt;=x+2 ( можно со всеми случиями распи??ать, для того чтобы понятнее стало) Спасибо ОГРОМНОЕ.
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