Как решить такое неравенство с параметром |2x-a|lt;=x+2 ( можно со всеми случиями распи??ать, для того чтобы понятнее стало) Спасибо ОГРОМНОЕ.

Математика

Как решить такое неравенство с параметром |2x-a|lt;=x+2 ( можно со всеми случиями распи??ать, для того чтобы понятнее стало) Спасибо ОГРОМНОЕ.

Автор: Гость