как решить уравнение 18x+30=16x-10

Математика
как решить уравнение 18x+30=16x-10
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
18х-16х=-10-30 2х=-40 х=-20
Гость:
Это легко 2х=-40 х=-20 Ответ:-20
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