как решить уравнение 18x+30=16x-10
Математика
как решить уравнение 18x+30=16x-10
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
18х-16х=-10-30 2х=-40 х=-20
Гость:
Это легко 2х=-40 х=-20 Ответ:-20
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
1 фонетический разбор слова: ночью 2 морфологических разбора глагола видела и глагола сидел только отвечайте правильно пожалуйста
География
Математика
1. Рабочий должен был изготовить 450 деталей. В первый день он изготовил 60% деталей, а остальные- во второй. Сколько деталей изготовил рабочий во ...