Как решить уравнение 496a-597=48 507
Математика
Как решить уравнение 496a-597=48 507
Ответ(ы):
Гость:
496a=48507+597=49104 a=49104:496=99 Ответ 99
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