Как решить задачу? Автрмрбиль проехал 184,5 км за 3 часа. Чему равна средняя скорост?? автомобиля? Заранее спасибо!

Математика

Как решить задачу? Автрмрбиль проехал 184,5 км за 3 часа. Чему равна средняя скорост?? автомобиля? Заранее спасибо!

Автор: Гость