Как решить задачу? Автрмрбиль проехал 184,5 км за 3 часа. Чему равна средняя скорост?? автомобиля? Заранее спасибо!
Математика
Как решить задачу? Автрмрбиль проехал 184,5 км за 3 часа. Чему равна средняя скорост?? автомобиля? Заранее спасибо!
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