Как решить задачу чтобы перевязать одним и тем же способом 6 одинаковых посылок потребовалось 18 метров шнура . сколько таких посылок перевязали если использовали 42 метра шнура.? реши задачу составляя выфражение

Математика

Как решить задачу чтобы перевязать одним и тем же способом 6 одинаковых посылок потребовалось 18 метров шнура . сколько таких посылок перевязали если использовали 42 метра шнура.? реши задачу составляя выфражение

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