Как решить задачу чтобы перевязать одним и тем же способом 6 одинаковых посылок потребовалось 18 метров шнура . сколько таких посылок перевязали если использовали 42 метра шнура.? реши задачу составляя выфражение

Математика
Как решить задачу чтобы перевязать одним и тем же способом 6 одинаковых посылок потребовалось 18 метров шнура . сколько таких посылок перевязали если использовали 42 метра шнура.? реши задачу составляя выфражение
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
18/6=3(метра) - на одну посылку 42/3=14(посылки) - на 42 метра Ответ:14 посылок можно перевязать, используя 42 метра шнура.
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