Как решить задачу длина прямоугольной ванны равна 4 м ширина в 2 раза меньше длины ?? высота на 50 м больши ширины сколько штук облицевочной плитки понадобится для стен и пола если размеры плитки 50*50 см
Математика
Как решить задачу длина прямоугольной ванны равна 4 м ширина в 2 раза меньше длины ?? высота на 50 м больши ширины сколько штук облицевочной плитки понадобится для стен и пола если размеры плитки 50*50 см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V-x 4*(4:2)*(4:2+50)=x 8*52=x -x=-416:(-1) x=416(м^3)-V 416м-41600см 41600/50*50=41600/2500=16,64~17
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