Как решить задачу длина прямоугольной ванны равна 4 м ширина в 2 раза меньше длины ?? высота на 50 м больши ширины сколько штук облицевочной плитки понадобится для стен и пола если размеры плитки 50*50 см

Математика

Как решить задачу длина прямоугольной ванны равна 4 м ширина в 2 раза меньше длины ?? высота на 50 м больши ширины сколько штук облицевочной плитки понадобится для стен и пола если размеры плитки 50*50 см

Автор: Гость