Как решить задачу двумя разными способами? мама купила 3 сырка по 50 тенге и 3 литра ??олока по 100 тенге. Сколько мама заплатила всего за всю покупку?
Математика
Как решить задачу двумя разными способами? мама купила 3 сырка по 50 тенге и 3 литра ??олока по 100 тенге. Сколько мама заплатила всего за всю покупку?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3*50=150 3*100=300 150+300=450 ответ 450 тенге
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