Как решить задачу двумя разными способами? мама купила 3 сырка по 50 тенге и 3 литра ??олока по 100 тенге. Сколько мама заплатила всего за всю покупку?

Математика

Как решить задачу двумя разными способами? мама купила 3 сырка по 50 тенге и 3 литра ??олока по 100 тенге. Сколько мама заплатила всего за всю покупку?

Автор: Гость