Как решить задачу:из 7,7м ткани сшили 7 платьев для кукол и 9 одинаковых полотенец.Сколько ткани пошло на одно полотенце, если на каждое платье потребовалось 0,65 м ткани?
Математика
Как решить задачу:из 7,7м ткани сшили 7 платьев для кукол и 9 одинаковых полотенец.Сколько ткани пошло на одно полотенце, если на каждое платье потребовалось 0,65 м ткани?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)7*0,65=4,55 м пошло на 7 платьев 2)7,7-4,55=3,15 м пошло на 9 полотенец 3)3,15 : 9=3,7 м пошло на 1 полотенце
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