Как решить задачу:из 7,7м ткани сшили 7 платьев для кукол и 9 одинаковых полотенец.Сколько ткани пошло на одно полотенце, если на каждое платье потребовалось 0,65 м ткани?

Математика

Как решить задачу:из 7,7м ткани сшили 7 платьев для кукол и 9 одинаковых полотенец.Сколько ткани пошло на одно полотенце, если на каждое платье потребовалось 0,65 м ткани?

Автор: Гость