Как решить задачу Кот Матроскин продал 42 литра молока по 96 коп. за литр и 16 килогра??м творога по 2 гривны за килограмм сколько денег получает в Матроскин за свой товар
Математика
Как решить задачу Кот Матроскин продал 42 литра молока по 96 коп. за литр и 16 килогра??м творога по 2 гривны за килограмм сколько денег получает в Матроскин за свой товар
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)24* 42 =1008 рублей за молоко 2)40*16=640 рублей за творог 3)1008+640=1648 рублей Ответ:1648 рублей выручил Матроскин за свой товар
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