Как решить задачу Кот Матроскин продал 42 литра молока по 96 коп. за литр и 16 килогра??м творога по 2 гривны за килограмм сколько денег получает в Матроскин за свой товар

Математика

Как решить задачу Кот Матроскин продал 42 литра молока по 96 коп. за литр и 16 килогра??м творога по 2 гривны за килограмм сколько денег получает в Матроскин за свой товар

Автор: Гость