Как решить задачу масса 12 одинаковых коробок с бананами равна 240 килограмм масса пустой коробки 500 грамм Чему равна масса бананов в одной коробке
Математика
Как решить задачу масса 12 одинаковых коробок с бананами равна 240 килограмм масса пустой коробки 500 грамм Чему равна масса бананов в одной коробке
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 12*500=6000 грамм весят коробки 6000г=6кг 2)240-6=234 масса бананов 3) 234/12=19кг 500 грамм весят бананы в одной коробке
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