Как решить задачу масса 12 одинаковых коробок с бананами равна 240 килограмм масса пустой коробки 500 грамм Чему равна масса бананов в одной коробке

Математика

Как решить задачу масса 12 одинаковых коробок с бананами равна 240 килограмм масса пустой коробки 500 грамм Чему равна масса бананов в одной коробке

Автор: Гость