Как решить задачу: на овощной базе было 300т капусты. В первый день увезли капусту н?? 24 машинах, погрузив по 5т капусты на каждую. Остальную капусту увезли во второй день, погрузив на каждую машину по 2т. На скольких машинах ...

Математика

Как решить задачу: на овощной базе было 300т капусты. В первый день увезли капусту н?? 24 машинах, погрузив по 5т капусты на каждую. Остальную капусту увезли во второй день, погрузив на каждую машину по 2т. На скольких машинах увезли капусту во второй день?

Автор: Гость